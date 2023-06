Vangelo di oggi 13 Giugno 2023 | Mt 5 | 13-16 | Video commento

(Di martedì 13 giugno 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi martedì 13, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi: “Se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà salato?” “La Sapienza riassume in sé gli effetti benefici del sale L'articolodi13,13-16proviene da La Luce di Maria.

Matteo 5,13 - 16 - Sant'Antonio di Padova, Memoria (13 giugno 2023) - La ricorrenza liturgica di Sant'Antonio di Padova illumina in modo speciale la pagina deldi Matteo di. Infatti egli è stato certamente nel suo tempo sale e luce. Ma per diventare 'sale che dà sapore', Antonio ha dovuto fare grandi scelte nella propria vita. Ma quella più ...A fare da filo rosso ai lavori sono state tre domande: "Quali sfide all'annuncio delper le Chiese in Italia'; 'Quali sfide al cristianesimoin Italia'; 'Cosa lo Spirito ci chiama a ...si comincia presto a fare periodi di studio all'estero; poi, per l'università, specialmente le ... Ilsia la vostra stella polare e la Dottrina sociale la vostra bussola. Benedico di cuore ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo 12 Giugno 2023 - Cerco il Tuo volto

E’ sant’Antonio che predica ai pesci l’immagine che rappresenta il filo conduttore della 17^ edizione del Giugno Antoniano 2023 e della ‘Tredicina’ a ...Missionario "fidei donum" del Pime, ha incarnato il mandato evangelico dell'andare fino agli estremi confini della terra, geografici e umani, con la scelta di vivere tra e per i poveri ...