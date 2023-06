Usura e associazione a delinquere | processo per 21 a Sulmona Prima udienza per maxi inchiesta

(Di martedì 13 giugno 2023) L'Aquila - Si sarebbero inventati due aziende "fantasma" per chiedere finanziamenti da reinvestire nel mercato dei prestiti a strozzo. Per i reati di, estorsione, falsità ideologica, sostituzione di persona eperfinalizzata alla commissione di truffe, ventuno persone sono comparse questa mattina davanti ai giudici del collegio del Tribunale di. L'contava complessivamente 23 indagati di cui due deceduti e nove raggiunti da misura cautelare nel settembre 2016, dopo la vasta operazione condotta dai Carabinieri di. Tutto è partito, nel 2015, dalla denuncia di un imprenditore divittima di estorsione. Dagli accertamenti dei Carabinieri emerse che una famiglia che svolgeva come attività principale il prestito ...

Usura e associazione a delinquere, processo per 21 a Sulmona Agenzia ANSA

