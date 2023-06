“Usava le donne | in tutti i sensi” Da Bindi lo sfregio a Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023) All'indomani della morte di Silvio, è stato indetto il lutto nazionale. È un evento senza precedenti, perché fatta eccezione per gli ex presidenti della Repubblica Leone e Ciampi, in nessun altro caso per un ex presidente del Consiglio morto era stata riservata la giornata di lutto nazionale. La decisione ha suscitato dei conma da alcuni è stata ritenuta inopportuna. Tra questi vi è l'ex presidente del Partito democratico, Rosyche, ospite del programma di LA7 “Tagadà” con Tiziana Panella alla conduzione, ha criticato la scelta del governo sul lutto ed ha espresso la sua opinione sulla figura di. “Lui è stato il primo populista di questo paese” principia.prosegue con delle affermazioni dure nei confronti dell'ex premier: “Di certo non è stato un ...

Rosy Bindi: «Lutto nazionale per Berlusconi una scelta inopportuna. Uomo divisivo, usava le donne» Corriere della Sera

Bindi prosegue con delle affermazioni dure nei confronti dell’ex premier: “Di certo non è stato un promotore delle donne, anzi le ha usate in tutti i sensi”. Ricorda anche dello screzio che ebbero a ...È intervenuta anche alla trasmissione di La7 Tagadà e anche lì ha confermato la sua contrarietà al lutto nazionale e ha aggiunto: «Che sia stato un promotore delle donne questo no. Ha usato le donne.