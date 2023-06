Usato - Aci | Maggio positivo | segnali di ripresa per le radiazioni

Leggi su quattroruote

(Di martedì 13 giugno 2023) Il mercato delle auto di seconda mano continua a lanciarepositivi. A, secondo la consueta elaborazione dei dati del Pra condotta dall'Automobile Club d'Italia, i passaggi di proprietà, al netto delle minivolture (trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale) sono stati 261.144, l'8,6% in più rispetto a un anno fa. Di conseguenza, i primi cinque mesi dell'anno mostrano una crescita del 6%, con 1.225.540 scambi. Inle. L'Automobile Club d'Italia segnala anche i "primi accenni di" per ledopo 21 mesi consecutivi di segno negativo: arisultano pari a 90.931, in aumento dell'1,4% rispetto all'analogo mese del 2022. L'incremento, determinato soprattutto da una ...