Usa | morto Cormac McCarthy | l’autore de “La strada” e vincitore del Pulitzer aveva 89 anni

(Di martedì 13 giugno 2023) Uomo estremamente riservato, non ha quasi mai rilasciato interviste. Il decesso per cause naturali nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico

... come molti suoi personaggi, èil 13 giugno Cormac McCarthy , nella sua casa di Santa Fe, in ... dopo una lunga pausa: Il Passeggero e Stella Maris , usciti neglia due mesi di distanza, sono ...AGI - Cormac McCarthy èoggi per cause naturali all'età di 89 anni, come ha annunciato il suo editore. Autore di ... Ma tutto cambia cambia McCarthyl'altro stile, il 'deflatus': 'È una ...Lo scrittore èper cause naturali, come confermato dal figlio secondo la dichiarazione del suo editore. In aggiornamento

Unabomber è morto: Theodore Kaczynski, l'uomo che ha terrorizzato gli Usa per 17 anni, trovato cadavere in pr… la Repubblica

Autore di diversi best seller è deceduto all’età di 89 anni. Vinse il Pulitzer ed era un serio candidato al prossimo Nobel ...Uomo estremamente riservato, non ha quasi mai rilasciato interviste. Il decesso per cause naturali nella sua casa di Santa Fe, nel New Mexico ...