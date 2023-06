Usa | inflazione scende ancora a maggio +0 | 1% su mese e +4% su anno **

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. – (Adnkronos) – Nuovo calo dell’negli Stati Uniti: la corsa dei prezzi asi è praticamente frenata con un incremento su base mensile dello 0,1%, dato inferiore al +0,4% congiunturale di aprile e che porta l’aumento dell’indice dei prezzi al consumo a +4,0% su base annua. Si tratta del valore più basso da marzo 2021, un dato inferiore alle attese degli analisti e che rappresenta l’undicesimo calo mensile consecutivo. I dati del Dipartimento del Lavoro mostrano in discesa anche l’‘core’ – che esclude i prezzi di cibo ed energia – scesa di 0,2 punti al 5,3% annuo. L'articolo CalcioWeb.

L'americana cala in maggio ai minimi dal marzo del 2021, ma al 4% resta ancora ben oltre il target del 2% della Fed. Il dato sembra confermare la possibile 'pausa' nella campagna dei ...A maggiofrena al 4%, future di Wall Street in lieve rialzo A maggio i prezzi al consumo americani sono cresciuti dello 0,1% rispetto ad aprile, secondo quanto comunicato dal ...L'attenzione degli investitori si sposta ora alla riunione della Fed sul rialzo dei tassi che dovrà tener conto del dato dell'. In rialzo l'euro a 1,0815 sul dollaro. Lo spread tra Btp e ...

Borse caute, focus su inflazione Usa. Corre ancora Mfe Il Sole 24 ORE

Euro / Dollaro USA oro spread Francoforte Londra Parigi FTSE MIB FTSE Italia All-Share FTSE Italia Mid Cap FTSE Italia Star Prysmian Interpump Stellantis Tenaris Azimut BPER Snam Hera MFE MFE B Reply… ...Occhi puntati sul livello di inflazione che negli Stati Uniti si è attesta in calo al 4%, il livello più basso da 2 anni. Ecco l'impatto ...