Unghie arcobaleno per il mese del pride | orgoglio Lgbtq+ in punta di dita

I figli delle famigliesono bambini come tutti gli altri, e difenderemo con lee con i denti il diritto all'uguaglianza '. Parole che sono state accolte da un fiume di applausi....si tratta dicangianti ed iridescenti che traggono ispirazione dall'effetto dell'aurora boreale. Su una base trasparente , o al massimo bianca o lilla, vengono creati riflessinelle ......indiscussa delle tendenze. Negli ultimi scampoli della primavera 2023 decreta la decorazione più cool per entrare nella giusta holiday vibe : la manicure psichedelica . Gli smalti...

Unghie giugno 2023: colori e nail art a cui ispirarsi Cliomakeup

Se ami sfoggiare manicure modaiole, non puoi non conoscere la tendenza nail art più cool dell'estate 2023. Corri a leggere per scoprire di cosa si tratta!Siete alla ricerca di bellissime idee per unghie da vacanza Ecco per voi 15 proposte di french ... Bea Bongiasca - grande amante del colore - questa french a maxi pois arcobaleno è un'inno all'estate ...