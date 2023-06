Un sito di escort ha realmente modificato l’homepage come tributo a Silvio Berlusconi

12 giugno 2023 -Advisor , il primodi recensioni diin Europa, saluta Silvio Berlusconi dedicandogli per qualche ora l'home page del. Non per una simpatia politica o altri motivi, ma per il contributo che ha dato ...Non per niente, persinoAdvisor, ildelle puttane, gli ha rivolto il suo saluto. No, certo non stiamo parlando di una Margaret Thatcher, ma l'Italia non è l'Inghilterra e, più di tutto, ...Comunicato stampaAdvisor IL SALUTO DIADVISOR A SILVIO BERLUSCONIAdvisor, il primodi recensioni diin Europa, saluta Silvio Berlusconi dedicandogli per qualche ora l'home page del. Non per una simpatia politica o altri motivi, ma ...

L'addio del sito di escort a Berlusconi: "Ciao Silvio" Today.it

Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, saluta Silvio Berlusconi dedicandogli per qualche ora l'home page del sito ...sono immessi esclusivamente e autonomamente dagli utenti sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità. L'inclusione degli stessi nel sito non comporta l'approvazione o l'avallo da parte di ...