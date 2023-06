Un impero diviso tra cinque figli. Rebus sul futuro del regno di Berlusconi

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 13 giugno 2023) Terzo uomo più ricco d’Italia. Tra i 400 (per l’esattezza 354esimo) più ricchi del mondo. Questo è l’economico costruito da Silvio. Un patrimonio che Forbes valuta in 6,8 miliardi di dollari. Un’eredità pesantissima che si affianca a quella politica. E che verrà divisa tra i. Il patrimonio di Silvioammonta a quasi 7 miliardi di dollari tra Forza Italia, società, ville, aerei e il Monza La notizia della morte diha un primo effetto, immediato, sui mercati: i titoli di Mfe (l’ex Mediaset) hanno fatto un balzo superiore al 5% in Borsa, un guadagno speculativo che si basa sull’ipotesi di un disimpegno della famiglia nella società. Un copione già visto quando l’ex presidente del Consiglio era stato ricoverato ad ...