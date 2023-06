E cambiamentidureranno, a differenza dei nemicicontinuano a spargere odio. Leggi l'articolo completo e ascolta l'audio su La Verità... i tuoi consigli, la tua generosità, il tuo rispetto, il tuo, i tuoi rari e affettuosi ... da oggi dedicheremo ogni nostro sforzo e tutto il nostro impegno per proseguire le mille stradehai ...... ma tutti erano capaci con Berlusconi di orientare le sorti di nazioni e cambiare scenari internazionali, personaggi die di potere fuori dal comune. Orasono "orfani" di Silvio, gli amici ...

Ha vinto lui. Un genio che vendeva sogni anche a sé stesso La Verità

È morto Silvio l’immortale, e non mi sembra vero, per cui mi è ostico come un boccone che ti resta in gola parlare di lui al ...La scomparsa di Silvio Berlusconi, uomo capace di superare persecuzioni giudiziarie, pettegolezzi, alleati infidi e l'odio del nemici politici ...