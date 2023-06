Ultime Notizie – via la barba per Silvio

(Di martedì 13 giugno 2023) Via lain omaggio aBerlusconi. Matteo Salvini ieri, nel giorno della scomparsa diBerlusconi, è più volte intervenuto su Rai e altre reti per un suo ricordo del Cavaliere. Spesso commosso, ha poi raccontato come più volte Berlusconi lo avesse invitato a radersi. Oggi su Facebook il ministro dei Trasporti posta una sua foto allo specchio, mentre si taglia la, prima con schiuma in viso, poi con il rasoio in primo piano, sorridente e senza più peli. “Era una scommessa tra me e lui – scrive nel post su Fb – accadde quel che accadde e, arrivato a casa sua, mi fece trovare a tavola di fianco al piatto un completo con rasoio, salviette e schiuma da. ‘Me lo avevi promesso, adesso finalmente tagliatela quella'”. Salvini chiosa scrivendo che “l’unico che ...

Il tempo per pagare la prima rata dell' Imu sta per scadere. L'ultimo giorno utile è infatti il 16 giugno e andrà pagato il 50% del dovuto per tutto l'anno in corso. L'imposta municipale sugli ...Lo comunica la stessa amministrazione, dal suo profilo Facebook, facendo sapere, in (auto)rettifica ad un post in cui si annunciava l'arrivo dei germogli, che "qualcuno/a nelle24 ore ha ...A qualche giro d'orologio dalla presentazione dei Ryzen 7000 per Chromebook , AMD ha annunciato le suenovità hardware che guardano al mondo del business e ai professionisti alla ricerca di soluzioni sicure e affidabili, sia desktop che laptop. In particolare, AMD ha annunciato i nuovi Ryzen PRO ...

Ucraina ultime notizie. Wsj: Gli Usa forniranno a Kiev munizioni all’uranio impoverito. Attacco ... Il Sole 24 ORE

Forza Italia cerca di non fermarsi dopo la scomparsa del suo leader Silvio Berlusconi. Nonostante il lutto per l’addio all’ex premier, il ...Abbiamo appena detto addio a Giulia Tramontano e già non è l'ultima di questi giorni (di Alessandra Magliaro) (ANSA) ...