Ultime Notizie – un morto e un ferito a Pomezia

(Di martedì 13 giugno 2023) Incidente mortale ieri pomeriggio, intorno alle 16.40, in via Monte d’Oro a(Roma). Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile. Da una prima ricostruzione, un motociclista di 55 anni, nel sorpassare un’altra moto, ha invaso la corsia opposta scontrandosi con un furgone che proveniva nella direzione opposta. Il 55enne èsul colpo mentre il conducente del furgone è rimasto. Trasportato al Campus Biomedico ha avuto una prognosi di 30 giorni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione