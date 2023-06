Ultime Notizie Serie A | le parole di Immobile | Sala e Sticchi Damiani

Leggi su calcionews24

(Di martedì 13 giugno 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Lecce,: «Chiuderemo il bilancio per la prima volta dopo otto anni in totale equilibrio, nessuna perdita da ripianare» Saverio, presidente del Lecce, ha parlato in conferenza stampa parlando dell’ormai terminata stagione dei giallorossi.sbotta sul nuovo stadio di Milan e Inter: «Non avete fatto una proposta sensata in due anni e mezzo» Giuseppe, sindaco di Milano, ha parlato del nuovo stadio di Milan e Inter al Consiglio Comunale. Le dichiarazioni. Lazio,: «Italia Under 20? Ci sono rimasto male. Non hanno giocato come tutto ...