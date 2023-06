Ultime Notizie Roma del 13-06-2023 ore 13 | 10

(Di martedì 13 giugno 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio Ti hanno domani mercoledì nel Duomo di Milano e funerali di Stato di Silvio Berlusconi deceduto ieri all’età di 86 anni presso l’ospedale San Raffaele lo ha confermato la diocesi Meneghina la richiesta arriva la parte di Palazzo Chigi e della famiglia del Cavaliere alle 6 qui e parteciperà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a presiedere la cerimonia l’arcivescovo metropolita di Milano Monsignor Mario delpini la mejor ad Arcore dove l’accesso è consentito solo ai familiari e amici più stretti mentre mercoledì Sara giorno di lutto nazionale gli Stati Uniti dovrebbero fornire al Ucraina sessione l’uranio impoverito lo affermano i vostri giornale che citano funzionario statunitense le munizioni all’uranio impoverito hanno già sollevato preoccupazioni ...

Nel 2021 fra le prime 50 ne sono rimaste solo quattro, mentre fra le50 ora se ne trovano ben quattro (Puglia, Campania, Sicilia e Calabria). Il divario crescente in termini di reddito (...Gossip di oggi 13 giugno 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 13 giugno 2023 troviamo le curve pericolose di Paula Badosa, Eva Padlock e Federica Nargi . Da non perdere poi il litigio social tra Luis Sal e Fedez sul podcat ...Il questore di Napoli ha adottato un Daspo della durata di tre anni nei confronti di un 26enne napoletano che, poco prima della partita di Champions League Eintracht Francoforte - Napoli dello scorso ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Bombe russe su Kryvyi Rih, morti e feriti. DIRETTA Sky Tg24

Molti si chiedono se Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zerocalcare su Netflix, sia ispirata a una storia vera. La risposta è sì, ma solo per alcuni aspetti. Il racconto prende ...Quindi molto, molto tranquilla. Rispetto a tanti colleghi vi assicuro che è molto bravo. Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.