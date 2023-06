Ultime Notizie Roma del 13-06-2023 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in primo piano ancora la morte di Silvio Berlusconi è spento di 86 anni dopo una lunga battaglia contro la leucemia mielomonocitica cronica patologia da cui è affetto da due anni oggi a dare la camera ardente funerali di stato alle 15 di domani mercoledì 14 giugno in Duomo a Milano Sara l’arcivescovo Monsignor Mario delpini a celebrarli meloni era un coraggioso Combattente un gli uomini più influenti d’Italia Mattarella assegnato storia della Repubblica Putin Silvio persona cara è vero amico Andiamo a vedere le altredella giornata la guerra in Ucraina allarme aereo nella notte in tutta l’Ucraina è a Kiev e morti e feriti civili a Chi recita Ucraina della regione centrale di Dino proverò strada bombardamenti russi Portami media locali ...