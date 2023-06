Ultime Notizie Roma del 13-06-2023 ore 07 | 10

(Di martedì 13 giugno 2023)dailynews radiogiornale martedì 13 giugno Buona giornata da Francesco Vitale zio Silvio Berlusconi domani lutto nazionale funerali di Stato che si terranno in Duomo a Milano alle 15 alla presenza del presidente Mattarella Contrariamente alle prime informazioni non ci sarà una camera ardente annullata per motivi di ordine pubblico la salma ad Arcore la difesa antiaerea distrutto 10 14 mi scrivi con cui i russi hanno attaccato l’Ucraina nella notte del 13 giugno lo riferisce rdc Ucraina citando lo Stato maggiore delle Forze Armate dell’Ucraina secondo le prime informazioni I Russi Hanno lanciato 14 missili da crociera 10 dei quali sono stati distrutti dalla difesa aerea I russi hanno anche lanciato un attacco ero con 4 Child uno dei quali è stato distrutto dai nostri difensori è morto ala tua ci sta Francesco Nuti aveva 68 anni ed era malato ...

La guerra in Ucraina è arrivata al 475esimo giorno . Mentre procede la controffensiva ucraina, la Russia continua a prendere di mira le città del Paese con massicci raid. Nella notte l'allarme aereo è ...I Denver Nuggets sono diventati campioni dell'Nba per la prima volta nella loro storia, vincendo per 4 - 1 le finali contro i Miami Heat. In gara 5 giocata in casa, Denver ha battuto 94 - 89 Miami con ...

L'addio a Silvio Berlusconi, mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo. LIVE Sky Tg24

L’idea che il nuovo sia solo fonte di terrore, che il progresso sia un’insidia, che restare fermi è sempre meglio che provarci, che bisogna bloccare tutto ...Silvio Berlusconi si è spento il 12 giugno all'età di 86 anni al San Raffaele di Milano. Il quattro volte presidente del Consiglio, fondatore di Fininvest e Mediaset, ...