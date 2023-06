Ultime Notizie – “Problemi mai risolti e preoccupazioni su retribuzioni”

(Di martedì 13 giugno 2023) Lentezza dalla giustizia (78.1%), lentezza amministrativa nella Pa, incertezza sulle decisioni, incoerenza del decisore pubblico (69.6%), complessità fiscale, tributaria (68.0%), di leggi e norme (67.8%), evasione/elusione fiscale (77.6%), ingiustizia fiscale, tributaria (56.1%), criminalità organizzata (53,2%) “Comprenderee opportunità del Paese, attese da politica e istituzioni e ruolo dei manager nelle trasformazioni in atto. Questo l’obiettivo della ricerca condotta da AstraRicerche per Manageritalia su un campione rappresentativo di quasi 1.000 dirigenti”. A ricordarlo Mario Mantovani, presidente Manageritalia, in occasione della 100ma assemblea Manageritalia. Emergono nettamente alcunistrutturali, mai fino ad ora affrontati con decisione e: lentezza dalla giustizia (78.1%), lentezza amministrativa ...

Si è aperta la camera ardente di Silvio Berlusconi a Villa San Martino, ad Arcore, che si svolgerà in forma privata fino ai funerali di Stato di domani, mercoledì 14 giugno nel Duomo di Milano. L'ex ...Le truppe ucraine sono avanzate di 250 metri nella direzione di Bakhmut nelle24 ore: lo scrive su Telegram la viceministra della Difesa di Kiev, Hanna Malyar. In direzione Bakhmut, nell'area del bacino idrico di Berkhiv (nel Donetsk), sono stati guadagnati 250 metri ...... vecchiaia e invalidità attesi a luglio Quale aumento di luglio per le pensioni slitta e perché Stando a quanto riportano le, l'aumento di luglio tanto atteso per pensioni di ...

L'addio a Silvio Berlusconi, mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo Sky Tg24

Temptation Island, è di nuovo amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci La chiacchierata coppia ha vissuto un lungo periodo di crisi nelle ultime settimane che li ha portati a separarsi ...(ANSAmed) - IL CAIRO, 13 GIU - Un richiamo in prima pagina sul principale quotidiano dell'Egitto, il governativo Al Ahram, e un breve articolo all'interno di un altro giornale governativo, al Akhbar: ...