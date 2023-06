Ultime Notizie – “No bandiere a mezz’asta in Unistrasi”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 13 giugno 2023) “Esprimiamo solidarietà e consenso per la scelta odierna del Rettore Tomaso Montanari”. E’ la petizione online lanciata su Change.org a sostegno della decisione del rettore dell’Università per Stranieri di Siena di non esporre, nonostante le disposizioni della presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione della giornata di lutto nazionale indetta per la morte di Silvio Berlusconi. LA PETIZIONE “Per una larghissima parte dei cittadini italiani, e non solo per questi – si legge nella petizione che al momento ha raccolto oltre 1840 firme – l’indizione da parte della Presidenza del Consiglio del lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi risulta in stridente contrasto con le vicende che hanno segnato e caratterizzato la vita del personaggio, ben delineate dal prof. Montanari, Rettore dell’Università per stranieri di ...