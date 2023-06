Ultime Notizie – “Le pari opportunità generano valore”

(Di martedì 13 giugno 2023) Un board al 100% di donne e numeri che certificano un investimento mirato sullatà di genere. Un primo passo necessario anche per contribuire a sostenere la natalità e un impatto positivo a livello economico, sociale e demografico. Nicoletta Luppi, amministratrice delegata di MSD, risponde alle domande dell’Adnkronos, spaziando tra politiche aziendali, esigenze di cura e bisogni sanitari. Quando si parla di temi legati alla demografia non si può che partire dallatà di genere. Cheè e come si concretizza per MSD? A prescindere dal genere, per MSD sono le Persone a essere importanti, siano esse pazienti, caregiver, stakeholder, dipendenti o colleghi. All’attenzione che poniamo nei confronti del prossimo, alla cura che abbiamo per gli altri, si aggiunge il grandeche per noi hanno la diversità, ...

Nel 2021 fra le prime 50 ne sono rimaste solo quattro, mentre fra le50 ora se ne trovano ben quattro (Puglia, Campania, Sicilia e Calabria). Il divario crescente in termini di reddito (...Gossip di oggi 13 giugno 2023 Se siete amanti di tutto ciò che si nasconde dietro il fascinoso mondo dello spettacolo non potete perdervi queste vere e proprie chicche. Tra ledi gossip di oggi 13 giugno 2023 troviamo le curve pericolose di Paula Badosa, Eva Padlock e Federica Nargi . Da non perdere poi il litigio social tra Luis Sal e Fedez sul podcat ...Lerisse avvenute sulla spiaggia davanti allo stabilimento Sirena hanno sollevato malumori tra i ventimigliesi, ma soprattutto preoccupazioni. Durante il confronto chiesto un potenziamento ...

Guerra Ucraina Russia, le news. Bombe russe su Kryvyi Rih, morti e feriti. DIRETTA Sky Tg24

La scomparsa di Silvio Berlusconi potrebbe cambiare anche il futuro del Monza . Fininvest già da tempo sta cercando soci di minoranza per alleggerire i costi. Ecco chi è l’armatore greco interessato ...Hank Azaria fa parte del cast di The Idol e, in una recente intervista, ha difeso la serie tv di HBO puntualizzando come in realtà sul set abbiano lavorato con "rispetto e controllo".