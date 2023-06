Ultime Notizie – Incidente sul lavoro nel casertano | morto operaio caduto da capannone

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 13 giugno 2023) Non ce l’ha fatta l’38enne che venerdì scorso èdal tetto di una Capua, in provincia di Caserta. Pasquale Cosenza, questo il nome del 38enne, èoggi dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale, troppo gravi le lesioni riportate nell’che ha visto coinvolto anche un altro, ancora ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli. I due operai erano impegnati nel montaggio di pannelli fotovoltaici quando sono precipitati, per cause ancora da chiarire. Sull’acindagano i Carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione