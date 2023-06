Ultime Notizie – i dettagli della prima emissione

(Di martedì 13 giugno 2023) Mef: importo complessivamente emesso è stato pari a 18.191,090 milioni di euro, taglio medio di 27.786 euro Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato idel BTP Valore, la nuova famiglia di titoli di Stato dedicata esclusivamente ai risparmiatori retail. Il Mef evidenzia che l’importo complessivamente emesso è stato pari a 18.191,090 milioni di euro a fronte di 654.675 contratti conclusi, con un taglio medio di 27.786 euro. Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati, in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Due cugini sono stati arrestati a Marano , in provincia di Napoli, per furto in abitazione . Si tratta di un 24enne e un 23enne del Rione Traiano , entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due ...A Napoli , poco dopo la mezzanotte , i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti in piazza Masaniello per la segnalazione dell' esplosione di colpi di arma da fuoco . Sul ...Bimba scomparsa a Firenze , da quattro giorni ormai non si hannoKatalya Alvarez, la piccola peruviana di 5 anni che abitava con la madre e un fratellino nell'ex albergo Astor occupato. Ieri ...

L'addio a Silvio Berlusconi, mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo Sky Tg24

Le attese per la Fed: parola agli esperti I dati macro resteranno un faro per la Fed che secondo le attese del mercato potrebbe concedersi una pausa nel ciclo dei rialzi dei tassi che ha dominato ...Elliot Page ha trovato il suo prossimo progetto da protagonista, il drama indie Close to You, le cui riprese sono terminate qualche giorno fa. Scopriamo quindi i primi dettagli del film.