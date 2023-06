Ultime Notizie – Gb | “incidente serio” a Nottingham | chiuse strade in centro

(Di martedì 13 giugno 2023)delcittà, bus deviati e servizio dei tram sospeso adove la polizia britannica sta indagando su un “” la cui natura non è stata precisata. Lo riferiscono i media locali, secondo cui un enorme cordone di polizia è stato allestito neldella città, con gli agenti che chiedono “a pedoni e automobilisti di evitare alcune aree e di prenderealternative”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

A Napoli , poco dopo la mezzanotte , i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti in piazza Masaniello per la segnalazione dell' esplosione di colpi di arma da fuoco . Sul ...Due cugini sono stati arrestati a Marano , in provincia di Napoli, per furto in abitazione . Si tratta di un 24enne e un 23enne del Rione Traiano , entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due ...Bimba scomparsa a Firenze , da quattro giorni ormai non si hannoKatalya Alvarez, la piccola peruviana di 5 anni che abitava con la madre e un fratellino nell'ex albergo Astor occupato. Ieri ...

L'addio a Silvio Berlusconi, mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo Sky Tg24

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Tutte le piste sono aperte per la scomparsa di Kataleya Alvarez ma la procura ha aperto il fascicolo per sequestro di persona a scopo di estorsione: le indagini si concentrano sull'ambiente del racket ...