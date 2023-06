Ultime Notizie – “Dopo era del testosterone | ora donne in primo piano”

(Di martedì 13 giugno 2023) La morte di Silvio Berlusconi, “il playboy miliardario che per decenni ha dominato il ‘boy’s club’ della politica italiana, arriva in una fase che sarebbe stata difficilmente prevedibile nella sua epoca ‘carica di’: una fase in cui il lascito politico del paese è in mano alle“. Lo scrive oggi il Washington Post in un articolo dedicato alla scomparsa di Silvio Berlusconi intitolato ‘La politica aldi Berlusconi è stata superata dallein Italia’. Il magnate 86enne “che ha governato l’Italia più a lungo di qualsiasi altroministro dai tempi di Benito Mussolini – scrive – è morto ieri a Milano, lasciando in eredità la sua storia di formidabile politico, spietato uomo d’affari e baluardo del maschilismo di vecchia scuola. Durante la campagna elettorale del ...

... che nelleore sta facendo il tipo di notizia di cui i fan (e Neil Gaiman in particolare) non sono troppo contenti. C'è stata infatti un'importante fuga diriguardante i nuovi episodi, ...... le parole del collaboratore di Elon Musk Le controversie nella causa della SEC contro Coinbase SEC VS Crypto: le parole del collaboratore di Elon Musk In base alle, vediamo che ...È stato condannato a 25 anni di reclusione il napoletano Carmine Vitucci , ritenuto colpevole dell' omicidio di Salvatore De Stefano , anche lui nato a Napoli, ucciso a Città del Messico la sera del 4 ...

L'addio a Silvio Berlusconi, mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo Sky Tg24

È battaglia per la custodia tra i parenti dei quattro bambini colombiani sopravvissuti per 40 giorni nella foresta pluviale amazzonica dopo l'incidente aereo del primo maggio in cui è morta la madre.Con la cerimonia di chiusura cala il sipario sui VI Global Games di Vichy, l’evento agonistico internazionale più importante riservato ad atleti con disabilità intellettiva ...