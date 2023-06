Ultime Notizie – Denver Nuggets campioni Nba | Miami k o 4-1 in finale

(Di martedì 13 giugno 2023) IsonoNba 2022-2023 e conquistano il primo titolo della propria storia dopo 47 anni di attesa. In gara 5 delle Finals, battono sul proprio campo iHeat per 94-89 chiudendo la serie sul 4-1. Sotto 44-51 all’intervallo, la squadra di coach Mike Malone ha cambiato marcia nella ripresa. Nikola Jokic, MVP delle finali, ha chiuso con 28 punti (19 nella ripresa) e 16 rimbalzi, Michael Porter ha messo a referto 16 punti e 13 rimbalzi, mentre Jamal Murray ha contribuito con 14 punti, 8 rimbalzi e altrettanti assist. Anon sono bastati i 21 punti di Jimmy Butler e i 20, con 12 rimbalzi, di Bam Adebayo., che ha tirato malissimo da 3 (5/28), ha azzeccato tutto nel momento chiave della partita, confezionando una serie di big play nella fase cruciale: i ...

Buona domenica, Il pranzo è servito, Maurizio Costanzo show, Dallas, Uccelli di rovo, Drive in, Zelig, Beautiful, La ruota della fortuna, Dynasty, Striscia la notizia. E poi i programmi del mattino, ...'Anche per lui porteremo a casa gli obiettivi che insieme ci eravamo dati. A Dio Silvio'. A salutare Berlusconi con un video - messaggio da palazzo Chigi è una Giorgia Meloni in doppio petto, proprio ...'Ho avuto una vita che ne contiene quattro'. Alla fine a 86 anni gli ha ceduto il cuore, quello su cui chi lo conosceva bene sapeva di poter contare. Uomo deciso, ma anche molto generoso e che, ...

L'addio a Silvio Berlusconi, mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo. LIVE Sky Tg24

Giulia De Lellis punta al ruolo di madrina dell’estate, le sue ultime foto fanno il pieno del gradimento sui social per l’influencer. Il lancio di una nuova collezione di bikini unita ai faraglioni ...La scomparsa di Silvio Berlusconi costituisce un momento cruciale nella storia recente del nostro Paese. La sua discesa in campo, avvenuta il ...