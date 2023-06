Ultime Notizie – da Lerner a Travaglio giornalisti contro ‘beatificazione’ del Cav

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 13 giugno 2023) “Dopo la celebrazione televisiva di ieri guardatevi le prime pagine dei giornali di oggi. E poi, per favore, piantatela di lamentarvi dell’egemonia culturale della sinistra“. Gadinterviene così su Twitter mostrando le prime pagine dei giornali tutte indistintamente dedicate alla notizia – e non poteva essere diversamente – della morte di Silvio Berlusconi. Un coro di memorie declinato in toni diversi seguito a quella che Marcoha definito “una giornata imbarazzante di beatificazione“. Una lista di titoli tra cui spicca proprio quello tutt’altro che celebrativo scelto dal direttore del Fatto Quotidiano per la sua apertura: ‘La Repubblica del banana’. Una scelta necessaria secondo il giornalista tra i più critici di Berlusconi, perché “non possiamo dire il contrario di quello che pensavamo di una persona quando era viva…. Evitiamo ...