Ultime Notizie – “Contate su di me | su ministero degli Esteri e su Governo”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 13 giugno 2023) “su di me,sule sul”. A dirlo in un messaggio all’assemblea di Manageritalia il ministroAffarie della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. “Ringrazio il presidente Mantovani e saluto tutti partecipanti all’Assemblea – afferma – che quest’anno celebra un anniversario importante, a testimonianza dell’impegno, della passione e della professionalità con cui ognuno di voi contribuisce al successo dell’associazione”. “Dialogo e gioco di squadra – afferma – sono tratti distintivi che accomunano la missione di Manageritalia e la diplomazia della crescita, che sin dall’inizio del mio mandato ho attivato, in stretto raccordo con i colleghi di, per sostenere le ...