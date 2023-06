Ultime Notizie – “Ciao Silvio | oggi mi permetto di darti del tu”

(Di martedì 13 giugno 2023) “Presidente ho sempre voluto darle del lei, solomidi dirti”. Così Alberto Zangrillo, medico personale diBerlusconi, saluta il presidente di Forza Italia, in un necrologio sul ‘Corriere della Sera’. Poche parole, che danno il senso del rapporto profondo che legava Berlusconi e il suo medico di fiducia. Ieri, qualche ora dopo la notizia della scomparsa dell’ex premier, su Twitter il responsabile del Dipartimento di Anestesia e Terapia intensiva del San Raffaele si scusava con Berlusconi per essere rimasto senza parole: “Io e lei ci siamo capiti”, scriveva postando una foto insieme al Cav. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

A Napoli , poco dopo la mezzanotte , i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella sono intervenuti in piazza Masaniello per la segnalazione dell' esplosione di colpi di arma da fuoco . Sul ...Due cugini sono stati arrestati a Marano , in provincia di Napoli, per furto in abitazione . Si tratta di un 24enne e un 23enne del Rione Traiano , entrambi già noti alle forze dell'ordine. I due ...Bimba scomparsa a Firenze , da quattro giorni ormai non si hannoKatalya Alvarez, la piccola peruviana di 5 anni che abitava con la madre e un fratellino nell'ex albergo Astor occupato. Ieri ...

L'addio a Silvio Berlusconi, mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo Sky Tg24

La camera ardente dell’ex premier sarà allestita in forma strettamente privata nella villa di Arcore. Maxischermi a Milano. Questa mattina riunione ...Embracer Group ha annunciato che si sottoporrà a una pesante ristrutturazione, con molti licenziamenti.