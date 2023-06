Ultime Notizie – Berlusconi | Forza Italia non si ferma | convocato Comitato presidenza

(Di martedì 13 giugno 2023)non si. Nonostante il lutto per la scomparsa di Silvio, il partito ha conto per le 13.30 di oggi, nella sede nazionale azzurra in via in Lucina 17, una riunione deldi, uno dei massimi organismi direttivi, con all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2022 e le ‘determinazioni in merito ai commissariamenti’. La convocazione è stata diramata ieri via mail dal tesoriere nazionale forzista, Alfredo Messina. La riunione potrà essere seguita anche in collegamento via Zoom. IL FUTURO DI. E ORA? Non c’è stato il partito disenza Silvio, almeno fino a ora. Cosa ...

Sono tremila le persone che vi si ammalano ogni anno, un numero in continuo aumento. Le cause delle neoplasie delle vie biliari sono sconosciute e la chemioterapia, unica cura finora riconosciuta, non ...La notizia del rinnovo di Superman & Lois ha sicuramente sorpreso tutti, anche dopo le numerose cancellazione effettuate dal network nellesettimane, come la cancellazione di The Winchesters , ...Dopo tantediscordanti, sembra proprio che il Samsung Galaxy S23 FE sia pronto a far capolino in quest'... In pratica, leindiscrezioni vorrebbero il lancio del prossimo Samsung Galaxy S23 ...

L'addio a Silvio Berlusconi, mercoledì lutto nazionale e funerali di Stato in Duomo Sky Tg24

SILVIO BERLUSCONI: l'ultima apparizione in Video prima del decesso, un discorso che commuove l'Italia! che si sono svolte in 700 comuni delle città italiane il 14 e 15 Maggio. Visibilmente affaticato ..."La tristezza non è solo del popolo berlusconiani, la sento anche io, che pure l'ho sempre contrastato". Michele Santoro, ospite di Otto e mezzo su… Leggi ...