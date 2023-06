... la verità potrebbe rimanere sepolta nella burocrazia dei diversi comparti delamericano ... presidente della House Oversight Committee, ha detto che terrà un'udienza sugliin risposta alle ...Video che nel 2019 vennero certificati definitivamente dalamericano: gli oggetti ripresi dalle telecamere dei caccia F - 18 della Marina sono oggetti volanti non identificati,, o, meglio,...Le informazioni suglisarebbero state nascoste in maniera illegale dalamericano, per lo meno questa è la versione del rapporto dell'ex funzionario. Quest'ultimo avrebbe persino subito ...

UFO: il governo degli Stati Uniti ha recuperato veicoli alieni Alive Universe Today

David Grusch è un ex ufficiale di combattimento decorato in Afghanistan, dal 2019 al 2021 nella “task force” sui fenomeni aerei non identificati, dalla fine del 2021 al luglio 2022 co-responsabile del ...Nonostante un portavoce del servizio stampa del Pentagono, durante una recente intervista, abbia smentito categoricamente tali voci, affermando che gli Stati Uniti non dispongono di alcun relitto di ...