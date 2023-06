Per la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Argentina (Eurocamara) "tutti gli sforzi negoziali vanno diretti adesso all'approvazione dell'accordo tra Ue e". Lo ha affermato oggi il presidente dell'Eurocamara, Giorgio Alliata di Montereale, nel suo discorso introduttivo all'intervento della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der ...... ha detto Borrell, parlando a un incontro con glilocali. L'Ue, ha aggiunto, è anche ...ripresa dei contatti per portare alla ratifica l'accordo di libero commercio tra l'Ue e il, ...Per la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Argentina (Eurocamara) "tutti gli sforzi negoziali vanno diretti adesso all'approvazione dell'accordo tra Ue e". Lo ha affermato oggi il presidente dell'Eurocamara, Giorgio Alliata di Montereale, nel suo discorso introduttivo all'intervento della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von der ...

Ue-Mercosur: imprenditori in Argentina spingono per accordo ... Agenzia ANSA

Per la Camera di Commercio dell'Unione Europea in Argentina (Eurocamara) "tutti gli sforzi negoziali vanno diretti adesso all'approvazione dell'accordo tra Ue e Mercosur". (ANSA) ...