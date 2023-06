Ucraina | Zuppi | “La missione di pace del Vaticano continua a Mosca | col Papa vedremo i dettagli”

(Di martedì 13 giugno 2023) Città del– Ladelper lainandrà avanti con la tappa di. Lo ha confermato il presidente della Cei, il cardinale Matteo Maria, ai margini di un evento all’Università Lumsa di Roma. “Lacontinuerà come previsto. Ci incontreremo – con il, ha osservato – per definire idella prossima tappa di”. Nei giorni scorsi il segretario di Statocardinale Pietro Parolin non ha escluso che, che ha incontrato Zelensky pochi giorni fa a Kiev (leggi qui) nella capitale russa possa incontrare, oltre al presidente Putin, anche il Patriarca Kirill.

... dunque, potrebbe diventare decisivo per avviare un vero piano di pace, soprattutto alla luce dei commenti positivi che erano arrivati da Mosca poco dopo la visita diin. La portavoce ...Così il vicepresidente Cei, inviato dal Papa in, cardinale Matteoa margine della presentazione del volume "Dal concilio al web" che si tiene all'Università LUMSA di Roma, commenta la ...Interpellato sulla missione di pace affidatatogli da Papa Francesco, che ha recentemente visto svolgersi la prima tappa a Kiev,ha affermato: 'La missione continuerà come previsto, con la ...

Ucraina, l'inviato del Vaticano Zuppi andrà a Mosca: Serve giustizia o la pace non durerà Fanpage.it

La missione di pace del Vaticano prosegue secondo i piani stabiliti, come confermato dal cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa, dopo diverse voci circolate sulla stampa internazionale, in particola ..."La missione continuerà come previsto, con la seconda tappa a Mosca". Ad assicurarlo è stato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, a margine della presentazione, all'Un ...