Ucraina | una ‘notizia folle’ aleggia sull’amministrazione Biden | “I tank per Kiev forse armate con munizioni all’uranio impoverito”

Leggi su italiasera

(Di martedì 13 giugno 2023) In poche parole parliamo di uno ‘scarto’, ciò che avanza nei processi di produzione di energetica (chi ha a che fare con il nucleare, ne ha infatti da vendere) e, a quanto pare – complice la diabolica mente degli uomini – è stato scoperto che il modo migliore per ‘smaltirlo’ è di riconvertirlo in ambiti bellici. Ci riferiamo, usato soprattutto come munizione anticarro, proprio in virtù delle enormi temperature che riesce a raggiungere al momento del’impatto con una superficie corrazzata: parliamo di 3000 gradi. Ora il problema è, che se da un lato l’uranio è in grado di sciogliere letteralmente un carro armato, dall’altra va tenuto conto che la polverizzazione che ne consegue, libera nell’aria insidiose micro e nano particelle ad altissimo rischio oncologico. Uranio: i nostri militari (con 300 morti ed ...