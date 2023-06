Ucraina | missili Scalp francesi sull' hotel dei rifugiati | le accuse dalla Russia

(Di martedì 13 giugno 2023) Armi europee usate per attaccare gli sfollati della regione di Kherson. Frammenti diportano a Parigi. "L'attacco ai centri di accoglienza temporanea dei'Arabat Spit nel distretto di Genichesk, nella regione di Kherson, è stato effettuato da(Storm Shadow) fabbricati in Francia", scrive l'agenzia russa Ria Novosti pubblicando un video di frammenti di. Il corrispondente dell'agenzia, si legge, ha visitato il luogo dell'attacco, ha filmato le conseguenze del bombardamento e ha parlato con i feriti che si trovavano al momento dell'attaccostico negli edifici dove si trovava il centro di accoglienza temporanea. Sui frammenti dei razzi ci sono la data di produzione - aprile, giugno, ottobre 2003 e il nome del produttore - ...

Tutti isono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea dell'. Nella notte , le forze russe hanno anche lanciato i droni d'attacco unidirezionali Shahed, di fabbricazione iraniana, su ...7.05, bombe su Kryvyi Rih, vittime Tre morti e 25 feriti civili a Kryvyi Rih, città natale di ...anche su Kiev. Allerte antiaeree attivate all'alba in tutto il PaeseLe cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...

Ucraina, nuovi aiuti militari dagli Usa. Dai missili Hawk ai droni Puma: cosa sappiamo Sky Tg24

(Adnkronos) – Un attacco aereo russo ha colpito un quartiere residenziale nella città di Kryvyi Rih, nel sud dell’Ucraina, provocando un numero imprecisato di vittime tra i civili. Lo hanno denunciato ...Guerra ucraina, la diretta di oggi 13 giugno. Gli Stati Uniti si apprestano ad annunciare un nuovo pacchetto di aiuti all' Ucraina da 325 milioni di dollari che include i veicoli ...