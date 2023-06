Ucraina | missili russi su Kryvyi Rih | Morti e feriti

Tutti isono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea dell'. Nella notte , le forze russe hanno anche lanciato i droni d'attacco unidirezionali Shahed, di fabbricazione iraniana, su ...7.05, bombe su Kryvyi Rih, vittime Tre morti e 25 feriti civili a Kryvyi Rih, città natale di ...anche su Kiev. Allerte antiaeree attivate all'alba in tutto il PaeseLe cause della guerra in: il riassunto . Gli eserciti e le forze in campo di Russia,e dei rispettivi alleati . Quali Paesi fanno parte della Nato . Dove si trova il Donbass e perché ...

Ucraina, nuovi aiuti militari dagli Usa. Dai missili Hawk ai droni Puma: cosa sappiamo Sky Tg24

(Adnkronos) – Un attacco aereo russo ha colpito un quartiere residenziale nella città di Kryvyi Rih, nel sud dell’Ucraina, provocando un numero imprecisato di vittime tra i civili. Lo hanno denunciato ...Missili da crociera KH-101/555 anche su Kiev, tutti abbattuti dalla contraeraa ucraina. secondo l'amministrazione militare della capitale. "Secondo rapporti provvisori, nel loro attacco a Kiev, i ...