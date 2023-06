Ucraina | le immagini dei bombardamenti a Kryvyi Rih Zelensky | “Colpiti edifici residenziali Ci sono morti e feriti”

(Di martedì 13 giugno 2023)diversi ie icivili aRih, cittàdella regione centrale di Dnipropetrovsk colpita nella notte tra il 12 e il 13 giugno darussi. Lo riportano i media locali, citando le autorità. “Altri missili terroristici, gli assassini russi continuano la loro guerra contro, città ordinarie e persone” scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr. “Purtroppo ci. L’operazione di soccorso aRih continua. Le mie condoglianze a tutti coloro che hanno perso i loro cari. I terroristi non saranno mai perdonati e saranno ritenuti responsabili di ogni missile che lanciano” L'articolo ...

, i russi distruggono mezzi blindati nel Donetsk "Ecco il tanto lodato Leopard dei ... Il ministero della Difesa, presentando le, sottolinea che i soldati del raggruppamento Est ...pubblicate sui social mostrano una grande colonna di fumo nero sopra il sito. 2023 - 06 - ...00:38 Bombe russe su Kryvyi Rih, morti e feriti Morti e feriti civili a Kryvyi Rih, città...Che lo facciano in milioni, dao Siria o Afghanistan, ormai ci pare normale. Per "loro", per gli altri. "Signora, s'di dovere partire lei con i suoi nipoti, due anni uno, quattro ...

Guerra in Ucraina, le immagini prima e dopo l'esplosione della diga di Nova Khakovka. FOTO Sky Tg24

(ANSA) - MOSCA/ROMA, 13 GIU - Diversi carri armati Leopard di fabbricazione tedesca e mezzi blindati americani Bradley sono stati catturati dalle forze russe nei combattimenti nella regione ucraina di ...Nell'incontro del "Triangolo di Weimar", il presidente polacco preme per una chiara tabella di marcia. Più cauti gli omologhi francese e ...