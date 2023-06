Ucraina | la diretta – Missili russi nella notte | almeno sei morti a Kryvyi Rih Ancora 3600 case allagate a Kherson

(Di martedì 13 giugno 2023) Gli ucraini denunciano attacchiconlanciati nelle ultime ore in direzione della zona della capitale Kiev. Secondo quanto riferito su Telegram dall’amministrazione militare della città e riportato da Ukrinform, “nell’attacco su Kiev il nemico ha utilizzatoda crociera Kh-101/555, solitamente lanciati dai bombardieri strategici Tu-95Ms dall’area del Mar Caspio” ma “tutti gli obiettivi nemici sono stati intercettati e distrutti dalle forze di difesa aerea nello spazio aereo intorno a Kiev”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

