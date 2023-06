Uccide la compagna poi si suicida al centro commerciale | aveva scritto un messaggio di addio sui social

Ha ucciso lae poi si è suicidato in auto nel parcheggio di un centro commerciale. Accade a Roma, dove un uomo ha prima tolto la vita alla suae, dopo una breve fuga, poi si è tolto la vita. I fatti si sono svolti intorno alle 11.30. All'interno di un'abitazione è stato trovato il cadavere di una donna riverso sul letto. Bomba d'...Grave fatto di cronaca stamane a Roteglia di Castellarano. E' successo in via Castello al civico 26 dove, intorno alle 8, Giampaolo Ravazzini, 62 anni, avrebbe deciso di togliere la vita allaRosa Moscatiello, 60 anni, che da diverso tempo soffriva di problemi psichici ed era in cura presso un centro di salute mentale. Dopo aver ucciso la moglie, trovata in casa in un lago di ..."Non sono stato io, l'ho trovata così". Paolo Riccone si trova in ospedale in coma farmacologico.lapoi tenta il suicidio Tagli sui polsi e un'intossicazione da ingestione di candeggina. Si trova in coma farmacologico Paolo Riccone , 50 anni, l'uomo che venerdì 9 giugno 2023 è ...

Asti, uccide la compagna a coltellate e poi tenta il suicidio Affaritaliani.it

“La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui” il messaggio letto da parenti e amici sui social postato dall’uomo che ha fatto scattare l’allarme. Lei ritrovata sul letto nell’abitazione di vi ...Un uomo a Roma ha ucciso la sua compagna e poi si è suicidato. Il cadavere della donna è stato trovato in un'abitazione, riverso sul letto. Sono subito scattate le ricerche per rintracciare il convive ...