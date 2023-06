Uccide compagna con colpo di pistola e si suicida in auto

Leggi su romadailynews

(Di martedì 13 giugno 2023) – Ha ucciso con undilamentre si trovava a letto, poi si è tolto la vita con la stessa arma dentro la sua, trovata nei pressi di un centro commerciale. È accaduto oggi a Roma, nel quartiere Laurentino. L’uomo, Valerio Savino, di 60 anni, aveva annunciato il folle gesto in un post su Facebook. La vittima, Simona, aveva 51 anni. Gli inquirenti stanno ora indagando sulla vicenda e il medico legale, insieme ai militari dell’Arma, sta svolgendo gli accertamenti all’interno dell’appartamento dove è stata trovata la donna, in via Adolfo Consolini, non distante dal centro commerciale ‘I Granai’. “Addio amici tutti. La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui – si legge nel post dell’omicida su Facebook – Insieme da sempre e per sempre. Un pensiero di affetto e gratitudine a tutti voi. ...