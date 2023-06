Tv | case e banche | un impero economico da 7 | 1 miliardi di dollari

Leggi su iltempo

(Di martedì 13 giugno 2023) Sono passati sessant'anni da quando il giovane Berlusconi, classe 1936 nato sotto il segno della Bilancia, costituì nel 1963 la Edilnord come società in accomandita semplice. Fu quello l'inizio del suoe Berlusconi è oggi accreditato da «Forbes» di un patrimonio di 7,1diche ne fa il 352esimo uomo più ricco del mondo. La grossa parte del suo tesoro è il 62% della cassaforte di famiglia Fininvest a monte col 49,7% dei diritti di voto (escluse le azioni di risparmio) del gruppo televisivo quotato MediaForEurope (MFE), la ex Mediaset, quotata in Olanda. MFE ha come core business la tv commerciale generalista: in Italia è editore di tre reti (Canale 5, Italia 1 e Retequattro), in Spagna controlla Telecinco e Cuatro mentre in Germania è il primo azionista del polo televisivo ProsiebenSat1. La partecipazione ...