Tuttosport – Berlusconi e quell’intervista con l’Avvocato Agnelli prima di Juve-Milan

Leggi su justcalcio

(Di martedì 13 giugno 2023) 2023-06-13 00:23:15 Riportiamo quanto pubblicato poco fa da: TORINO – Sono diversi gli aneddoti che hanno visto protagonisti lantus e Silvio, ex presidente del, scomparso oggi all’età di 86 anni. Patron dei rossoneri dal 1986 al 2017, ildiè stato uno dei più grandi rivali dei bianconeri per circa un trentennio. Sono tante, infatti le frasi celebri cheha rivolto nei confronti della, ma il primo scambio di battute all’inizio della sua avventura in rossonero arriva conil 5 ottobre del 1986.e il Cavaliere scherzano in una rara intervista Raidel match che mette davanti i loro club ...