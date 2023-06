Tutto in un battito | presentazione in Campidoglio per il romanzo di Giusy Buda

Leggi su funweek

(Di martedì 13 giugno 2023) Il 15 giugno 2023, alle ore 17, verrà presentato in piazza del, presso la sala Carroccio, il libro diin un”, edizione Il Soffio: presente l’autrice siciliana, insieme a Svetlana Celli, Presidente della Assemblea Capitolina e Cinzia Torrisi Responsabile Scientifico delle attività museali, culturali e scolastiche della città metropolitana di Catania. Il moderatore sarò Massimiliano Morelli. LEGGI ANCHE – ‘Rabbia’, il saggio di Roberta Milanese sull’emozione più contagiosa che non conosciamo abbastanza Ildi, stilista e scrittrice, è ispirato alla leggenda dei Mori: un racconto di sangue che si è trasformato in una storia d’amore, quella fra Agata, la giovane e ribelle figlia di un locandiere ...