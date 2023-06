Tutti parlano di lui Interviste | testimonianze | critiche e ricordi su Silvio Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023) Bersani: "Aveva il dono dell'empatia, ma a lui dobbiamo l'antipolitica". Tremonti: "Ha cambiato l'Italia in profondità". Casini: "Il lascito dei partiti personali non è un fatto positivo". Cacciari: "Uno statista fallimentare". Occhetto: "Ha confuso libertà con arbitrio, gettando nell'animo degli italiani lo spregio per le regole e per le tasse". Buttafuoco: "Il suo sorriso come la minigonna di Mary Quant".

Ma, a lasciarsi coinvolgere, anche portatore di contenuti chedel senso della vita e della ... (Corri per metterti in salvo, finché non creperai, finché non creperò, finché non creperemo). ...La tv di Silvio Berlusconi ha consolidato prima diil ruolo di quelle che oggi si chiamano "... i conduttori Fininvestin prima persona invece che in terza come in Rai. E che conduttori. ...... India e dei Brics, cidi un mondo multipolare. Rapporti familistici con Putin, Erdogan, ... uomini d'affari, politici, faccendieri e questuanti vari,proni con il cappello in mano davanti ...

Tutti parlano di lui. Interviste, testimonianze, critiche e ricordi su ... L'HuffPost

Era inevitabile. Tutti parlano di Silvio Berlusconi. Personalità del mondo della politica, della cultura, dello sport ricordano il Cavaliere, tra testimonianze, aneddoti, critiche. Di seguito una mini ...