Tutti parlano di lui Interviste | testimonianze | critiche e ricordi su Silvio Berlusconi

(Di martedì 13 giugno 2023) Bersani: "Aveva il dono dell'empatia, ma a lui dobbiamo l'antipolitica". Tremonti: "Ha cambiato l'Italia in profondità". Casini: "Il lascito dei partiti personali non è un fatto positivo". Cacciari: "Uno statista fallimentare". Occhetto: "Ha confuso libertà con arbitrio, gettando nell'animo degli italiani lo spregio per le regole e per le tasse". Buttafuoco: "Il suo sorriso come la minigonna di Mary Quant".