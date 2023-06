Turchia | Montella lascia l’Adana Demirspor

... club nel quale gioca l'ex Cagliari Joao Pedro, galvanizzato dalla Coppa divinta ieri nel ... Dalle garanzie sul nuovo tecnico, che le voci vogliono essere l'ex Fiorentina e Milan, ...Gattuso è l'opzione preferita dai granata, mentre nel periodo del terremoto inerano stati valutati Farioli e. Nonostante a Salerno abbia utilizzato la difesa a tre, Paulo Sousa non ...Nel ventaglio di alternative, ci sono cognomi altisonanti - da Gattuso a Pirlo - ,che si libera in, Farioli che era stato già sondato e che ha anche conosciuto il centro sportivo ...

L'agente di Dzeko è in Turchia. Fenerbahce interessato al bosniaco, potrebbe allenarlo Montella TUTTO mercato WEB

Il Fenerbahce starebbe pensando seriamente a Vincenzo Montella per quanto concerne la guida tecnica. Avviati i contatti per Edin Dzeko per l'attacco ...Iervolino vorrebbe separarsi da Paulo Sousa a prescindere da come finirà col Napoli: salgono le quotiazioni di Andrea Pirlo ...