Tumori | Meloni | ' attenzione governo su oblio oncologico | legge al più presto'

(Di martedì 13 giugno 2023) Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Ilguarda con grandealle proposte diparlamentari sull'. Per questo, ho chiesto al Ministro della Salute Schillaci di seguire l'iter e assicurare il contributo necessario dell'Esecutivo. L'obiettivo che ci poniamo è arrivare, nel più breve tempo possibile, ad una norma capace di dare risposte ad un problema estremamente concreto e che incide molto sulla vita di tantissimi italiani". Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio, Giorgia

...le tecniche più moderne e utilizzare strumenti all'avanguardia nella ricerca contro i'. ... Ringraziamo le istituzioni per l'attenzione mostrata, anche nella persona della premier Giorgia, ......le tecniche più moderne e utilizzare strumenti all'avanguardia nella ricerca contro i". ... Ringraziamo le istituzioni per l'attenzione mostrata, anche nella persona della premier Giorgia, ......nella cura dei' Salute&Benessere 9 Giu 2023 Processo De Benedictis, arsenale da guerra nella masseria dell'ex gip: 'Era capace di intendere e di volere' Cronaca 9 Giu 2023 G7 in Puglia,...

Tumori: Meloni,'attenzione governo su oblio oncologico, legge al più ... La Nuova Ferrara

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Il governo guarda con grande attenzione alle proposte di legge parlamentari sull’oblio oncologico. Per questo, ho chiesto al Ministro della Salute Schillaci di seguire l’i ...Tra i premiati la presidente Meloni, il Ministro Schillaci ed il prof. Gherlone Torna il Galà della Ricerca, un evento di beneficenza organizzato dalla Sbarro Health Research Organization (SHRO), ...