(Di martedì 13 giugno 2023) In un post su Truth, l'ex presidente Donaldha espresso la sua promessa di utilizzare i poteri a sua disposizione se fosse rielettonel 2024 per perseguire Joee la sua ...

L'ex presidente a Miami L'ex presidente Donald, chiamato a rispondere di un totale di 37 capi d'accusa relativi alla sua gestione di documenti classificati dopo la fine del suo incarico alla ..."Sono l'unico candidato in grado di sconfiggere questo regime corrotto", ha conclusosnocciolando sondaggi che danno i suoi avversari, `DeSanctiomonius´ (`Ron DeSantis il bigotto´) e Mike Pence ...... 61 anni, ex governatore del New Jersey, già aspirante alla nomination nel 2016 senza grande successo, spesso coinvolto in vidende giudiziarie -di contrapporsi ae dargli filo da ...

In un post su Truth, l'ex presidente Donald Trump ha espresso la sua promessa di utilizzare i poteri a sua disposizione se fosse rieletto alla Casa Bianca nel 2024 per perseguire Joe Biden e la sua fa ...Gli esperti legali affermano che le accuse penali potrebbero portare a una lunga pena detentiva se condannate. Il signor Trump ha promesso di continuare la sua campagna presidenziale indipendentemente ...