Trump in tribunale | tensione a Miami

(Di martedì 13 giugno 2023) L’ex presidente americano e candidato repubblicano alle elezioni presidenziali 2024 Donalddovrebbe comparire il 13 giugno in. Dovrà rispondere davanti ai magistrati dopo aver subito una nuova incriminazione per aver sottratto documenti riservati dalla Casa Bianca. I procuratori accusanodi aver sottratto senza restituirle carte top secret. Non è chiaro il contenuto dei documenti che l’ex presidente avrebbe occultato ma per la magistratura della Florida si tratterebbe comunque di testi che il tycoon non aveva alcun diritto di prelevare per appropriarsene. Donald. Foto Ansa/Afp/Getty Win McNameecorre da solo? Inutile sottolineare come perle accuse siano completamente infondate e, anzi, dovute a odio politico. Di più. Per ...

DONALDIN PRIGIONE - IMMAGINE CREATA CON L INTELLIGENZA ARTIFICIALE MIDJOURNEY FBI SETACCIA I SOCIAL, CACCIA A MINACCE PER INCRIMINAZIONE- L'Fbi sta setacciando i social network e il web per individuare eventuali minacce alla sicurezza in vista dell'udienza ...L'ex presidente a Miami L'ex presidente Donald, chiamato a rispondere di un totale di 37 ... sarà a Miami per incontrare i suoi avvocati prima di presentarsi indomani. L'ex presidente ...È atteso inl'ex presidente americano Donalddove dovrà rispodente dei 37 capi di imputazione. E la vigilia non è stata facile per il tycoon che ha trascorso l'intera giornata alla ricerca di un ...

Miami, oggi Donald Trump in tribunale per udienza: è incriminato per sottrazione documenti Sky Tg24

Donald Trump oggi in tribunale in Florida, dovrà rispondere di 37 capi d'accusa per aver sottratto documenti alla Casa Bianca.L'ex presidente Usa affronterà oggi presso il tribunale federale Wilkie D. Ferguson Jr. di Miami l'udienza per la seconda incriminazione per sottrazione indebita di documenti riservati ...