Trump in tribunale a Miami per le carte top secret a Mar a Lago | l’ex presidente Usa si dichiara «non colpevole»

(Di martedì 13 giugno 2023) Aldi, in Florida, è iniziata l’udienza preliminare del processo a carico di Donald, che deve rispondere di 37 capi d’accusa. All’inizio del procedimento,americano – il primo di sempre a essere stato incriminato in un processo federale – si èto «non». Secondo i reporter presenti,è rimasto con le braccia incrociate tutto il tempo, con un’espressione di irritazione sul volto, mentre il suo avvocato Todd Blanche ha presentato lazione di nonzza. Come successo a Manhattan – nel caso relativo ai pagamenti della pornostar Stormy Daniels –è stato messo temporaneamente in custodia e ha dovuto ...

