(Di martedì 13 giugno 2023) ... come ha chiesto lui stesso al suo dipartimento di giustizia prima di uscire dalla casa bianca nel 2020: In quanto presidente, posso perdonare me stesso? su Tg. La7.it - ...

La7.it - Saranno le 9 in italia quando Donaldentrerà di nuovo in una corte dopo il caso Stormy Daniels la pornostar pagata per tacere sulla loro relazione con soldi della campagna elettorale ...in tribunale l'ex presidente americano Donalddove dovrà rispodente dei 37 capi di imputazione. E la vigilia non è stata facile per il tycoon che ha trascorso l'intera giornata alla ...... ma sarebbe stato respinto da molti per disaccordi sulla strategia da seguire L'ex presidente americano e candidato repubblicano alle elezioni presidenziali 2024 Donaldoggi in ...

Trump atteso in tribunale. Stavolta per un reato federale TGLA7

Questa volta pero si tratta di un reato federale: Avere portato via dalla casa bianca documenti segreti, aver mentito al Dipartimento di Giustizia sulla loro presenza nella villa di Mar-a-Lago ed ...