Trump arrestato e poi rilasciato in tribunale a Miami L' ex premier si dichiara ' non colpevole' dei 37 capi d' accusa

... è statocon l'accusa di aver conservato illegalmente segreti della difesa e di aver ostacolato la giustizia.è il primo presidente a essere incriminato da un gran giurì nei 247 anni ...Anche il collaboratore di, Steven Cheung, ha postato un video su Twitter in cui si vede il corteo del tycoon mentre attraversa le strade di Miami per "andare in tribunale a combattere la caccia ...Come anticipato la scorsa settimana in un'intervista esclusiva rilasciata a Fox News Digital,, candidato alle primarie repubblicane per le presidenziali del 2024, si è dichiarato non colpevole ...

Trump lascia il tribunale, contestati 37 capi di accusa: «Mi dichiaro non colpevole» ilmessaggero.it

L'udienza a Miami per le carte top secreto trovate a Mar-a-Lago. Il giudice ritiene l'ex presidente «non a rischio fuga» e lo ha rilasciato dopo l'udienza ...